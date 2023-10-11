Ebru Destan: Velayeti hallettik

"VELAYETİ HALLETTİK"



2011'de dünyaevine girdiği Mete Okay İnan ile 2016'da çekişmeli olarak boşanan Ebru Destan, eski eşi ile çocuklarının velayeti konusunda sorunlar yaşamıştı.



Ayrıca basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt veren Destan, "Çok şükür, hallettik. Boşandıktan sonra 3-4 yıl sıkıntılı geçmişti. Biz çözdük problemlerimizi. Oğullarım Oktay ve Ali babalarıyla görüşüyor. Birlikte vakit geçiriyor" açıklamasını yaptı.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram