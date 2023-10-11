Ebru Destan: Velayeti hallettik
Ebru Destan, 2016'da boşandığı eski eşi Mete Okay İnan ile yaşadığı velayet sorunu hakkında konuştu. Destan, "Çok şükür, hallettik. Boşandıktan sonra 3 - 4 yıl sıkıntılı geçmişti. Sorunlarımızı çözdük. Oğullarım Oktay ve Ali babalarıyla görüşüyor. Birlikte vakit geçiriyorlar" dedi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne 'Helin' karakteriyle dahil olan Ebru Destan, Etiler'deydi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Destan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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"GEREKSİZ HARCAMALARI SEVMİYORUM"
"Her şey yolunda. Alışveriş yapıp, biraz kendimi şımartmak istedim" diyen Ebru Destan, gereksiz harcamaları sevmediğini belirtti.
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"ONU ALACAĞIMA YATIRIM YAPAYIM"
Destan, "İhtiyacım olmayan bir ürünü sırf beğendim diye almam. Zaten uzun yıllardır borsa yatırımı yapıyorum. 'Onu alacağıma yatırım yapayım' kafasındayım" ifadelerini kullandı.
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"VELAYETİ HALLETTİK"
2011'de dünyaevine girdiği Mete Okay İnan ile 2016'da çekişmeli olarak boşanan Ebru Destan, eski eşi ile çocuklarının velayeti konusunda sorunlar yaşamıştı.
Ayrıca basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt veren Destan, "Çok şükür, hallettik. Boşandıktan sonra 3-4 yıl sıkıntılı geçmişti. Biz çözdük problemlerimizi. Oğullarım Oktay ve Ali babalarıyla görüşüyor. Birlikte vakit geçiriyor" açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
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Ebru Destan