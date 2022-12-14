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Ebru Akel ve Murat Güloğlu, Konya'yı ziyaret etti

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen sabah programı 'Bu Sabah'ın sevilen sunucuları Ebru Akel ve Murat Güloğlu, Şeb-i Arus törenleri kapsamında Konya’yı ziyaret etti. Konya’da bulunan Japon Parkı, Bilim Merkezi ve Kelebek Vadisi’ne giden, şehrin en özel yerlerini gezen 'Bu Sabah' ekibi, çok özel çekimlere imza attı

Giriş: 14.12.2022 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
Ebru Akel ve Murat Güloğlu, Konya'yı ziyaret etti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Konya’nın eşsiz doğal güzelliğinin ziyaretçileri büyülediği ve Ebru Akel ile Murat Güloğlu’nun yaklaşık 70 tür kelebeğin olduğu tropikal kelebek bahçesini gezdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Kelebeklerin görsel bir şölen sunduğu tropikal bir bahçe olan Kelebek Vadisi’nde ikilinin başına gelen olay ise yüz gülümseten anlara sahne oldu. Kelebek Vadisi’ni gezdikleri sırada Murat Güloğlu’nun yüzüne, Ebru Akel’in omzuna kelebek kondu.

Kelebek güzelliğiyle Akel ve Güloğlu’nu kendisine hayran bırakırken, Akel, bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Murat Güloğlu’nun kelebeğin alnına konduğu anlarda kelebeklerle bir bağ kurduğunu söylemesi ise izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sevilen sunucuların eğlenceli Konya macerası yüzleri güldürdü. Yaşananlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

İşte o anlar;

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