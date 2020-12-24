Latince adı, Malva sylvestris olan ebegümeci, gerçek bir protein ve C vitamini deposudur. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir bitkidir. İçerdiği malvidin ve malvin maddeleri, ağız ve diş sağlığı için ideal koruyucudur. Bu şifalı bitki ile hazırlanan ebegümeci gargarası ağızdaki bakterilere karşı da güçlü bir pro-oxidant özelliğe sahiptir. Bu şekilde haftada birkaç defa yapacağınız ağız gargarası, sizi faranjit, bademcik iltihaplanması (tonsilitis) ve sağlıksız diş etlerinin oluşumuna karşı koruyacaktır.

Ebegümecinin Faydaları Nelerdir?

Ağrı Kesici Etkileri Vardır: Ebegümecinin yaygın kullanım alanlarından biri, özellikle topikal olarak uygulandığında ortaya çıkan ağrı kesici özelliğidir. Cildinizde bir şekilde yaralanma olduğunda veya bir yeriniz ağrıdığında, Malva sylvestris’in yapraklarını etkilenen bölgeye topikal olarak uygulayabilirsiniz. Yapraklarındaki kimyasallar, zengin vitamin içeriği nedeniyle iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgede belirli analjezik özellikler de gösterecek ve ağrı ve rahatsızlığı azaltacaktır. Büyük ebegümecinin bu analjezik kabiliyeti hem içerden hem de dışardan birçok şekilde kullanılabilir. Bitki aynı zamanda yüz maskeleri veya topikal baş ağrısı ilaçlarında da popüler olarak bulunmaktadır.

Ebegümecinin yaygın kullanım alanlarından biri, özellikle topikal olarak uygulandığında ortaya çıkan ağrı kesici özelliğidir. Cildinizde bir şekilde yaralanma olduğunda veya bir yeriniz ağrıdığında, Malva sylvestris’in yapraklarını etkilenen bölgeye topikal olarak uygulayabilirsiniz. Yapraklarındaki kimyasallar, zengin vitamin içeriği nedeniyle iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgede belirli analjezik özellikler de gösterecek ve ağrı ve rahatsızlığı azaltacaktır. Büyük ebegümecinin bu analjezik kabiliyeti hem içerden hem de dışardan birçok şekilde kullanılabilir. Bitki aynı zamanda yüz maskeleri veya topikal baş ağrısı ilaçlarında da popüler olarak bulunmaktadır. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Ebegümeci, bakteriyel enfeksiyonların ve diğer yabancı maddelerin vücudunuzdaki yaralı alanları etkilemesini önleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca yapraklarını, tohumlarını tüketerek veya takviye olarak kullanarak da aynı faydadan yararlanabilirsiniz.

Ebegümeci, bakteriyel enfeksiyonların ve diğer yabancı maddelerin vücudunuzdaki yaralı alanları etkilemesini önleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca yapraklarını, tohumlarını tüketerek veya takviye olarak kullanarak da aynı faydadan yararlanabilirsiniz. Antienflamatuvar Bir Ajandır: Eğer herhangi bir böcek ısırığından, büyük çürüklerden, güneş yanığından veya döküntülerden şikayetçiyseniz, ebegümecinden yapılmış bir jel veya lapa, iltihabı ve şişmeyi azaltmak için çok etkili olabilir ve aynı zamanda daha hızlı iyileşmesi için cildi uyarabilir. Ebegümeci öz yağı veya takviye çeşitlerini kullanarak da etkilenen bölgelerdeki ağrıyı azaltabilirsiniz.

Eğer herhangi bir böcek ısırığından, büyük çürüklerden, güneş yanığından veya döküntülerden şikayetçiyseniz, ebegümecinden yapılmış bir jel veya lapa, iltihabı ve şişmeyi azaltmak için çok etkili olabilir ve aynı zamanda daha hızlı iyileşmesi için cildi uyarabilir. Ebegümeci öz yağı veya takviye çeşitlerini kullanarak da etkilenen bölgelerdeki ağrıyı azaltabilirsiniz. Solunum Hastalıklarını Azaltır: Herhangi bir göğüs tıkanıklığı veya solunum rahatsızlığı çekiyorsanız, ebegümeci kullanmak harika bir fikirdir. Solunum yollarını temizler ve balgam söktürmeyi artırmakla kalmaz, aynı zamanda antienflamatuvar özelliklerinden dolayı boğazınızı ve bademciklerinizi rahatlatır, iyileşmeyi uyarır ve bölgenin daha hızlı iyileşmesine yardım eder.

Herhangi bir göğüs tıkanıklığı veya solunum rahatsızlığı çekiyorsanız, ebegümeci kullanmak harika bir fikirdir. Solunum yollarını temizler ve balgam söktürmeyi artırmakla kalmaz, aynı zamanda antienflamatuvar özelliklerinden dolayı boğazınızı ve bademciklerinizi rahatlatır, iyileşmeyi uyarır ve bölgenin daha hızlı iyileşmesine yardım eder. Yaşlanma Karşıtı Etkiler Barındırır: Topikal olarak vücut üzerinde kullanıldığında görebileceğiniz yararları etkileyicidir. Aslında, hızlı yaşlanma konusunda endişelenenler için ya da aynanın karşısında her gün kırışıklıklarını kontrol edenler için bir kurtuluş olabilir. Lapa olarak ya da demleyerek suyunu kullanabilirsiniz.

Topikal olarak vücut üzerinde kullanıldığında görebileceğiniz yararları etkileyicidir. Aslında, hızlı yaşlanma konusunda endişelenenler için ya da aynanın karşısında her gün kırışıklıklarını kontrol edenler için bir kurtuluş olabilir. Lapa olarak ya da demleyerek suyunu kullanabilirsiniz. Sindirim Sorunlarını Tedavi Eder: Bağırsak sorunu yaşamayan insan yok denebilecek kadar azdır. Çok rahatsız edici bir durumdur ve bu dertten kurtulmak için güçlü laksatifler kullanmak vücutta başka etkilere neden olabilir, ancak ebegümeci tohumlarından veya kurutulmuş yapraklarından hazırlanmış bir çay içmek, sindirim sisteminizi düzenleyecek ve boşaltım sistemi üzerindeki herhangi bir zorlanmayı rahatlatacak hafif bir müshil etkisi yaratır.

Bağırsak sorunu yaşamayan insan yok denebilecek kadar azdır. Çok rahatsız edici bir durumdur ve bu dertten kurtulmak için güçlü laksatifler kullanmak vücutta başka etkilere neden olabilir, ancak ebegümeci tohumlarından veya kurutulmuş yapraklarından hazırlanmış bir çay içmek, sindirim sisteminizi düzenleyecek ve boşaltım sistemi üzerindeki herhangi bir zorlanmayı rahatlatacak hafif bir müshil etkisi yaratır. Uyku Problemlerini Azaltır: Birçok insan yatakta, uykuya dalmak için deli gibi mücadele eder, bundan kurtulmak için ebegümeci öz yağının veya bir fincan ebegümeci çayının rahatlatıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.

Birçok insan yatakta, uykuya dalmak için deli gibi mücadele eder, bundan kurtulmak için ebegümeci öz yağının veya bir fincan ebegümeci çayının rahatlatıcı etkisinden faydalanabilirsiniz. Diğer Faydaları: Ebegümeci yaprakları, hafif ağrı kesici özellikler içerir. Yaralar, böcek ısırıkları ve çürükler üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu iyileştirici özelliklerinden faydalanmanın en iyi yolu, yapraklarından veya çiçeklerinden yapılmış bir lapa kullanmaktır. Ebegümeci hem kuru öksürük hem de soğuk algınlığıyla mücadele için yararlıdır. Yalnız burada, hatmi çiçeğinin diğer ebegümeci tiplerine göre öksürük ürünlerinde daha sık kullanıldığını belirtmek gerekiyor. Hatmi de aynı aileden gelir. Bitki ailesinin yaprakları, kökleri ve çiçekleri, bir balgam söktürücü olarak çalışır.