TRT ile EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. İşte TRT EBA TV 8 Ekim ilkokul, ortaokul ve lise ders programı...

TRT EBA TV CANLI İZLE - 8 EKİM 2020

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde

EBA TV CANLI İZLE

EBA 8 EKİM İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA 8 EKİM ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA 8 EKİM LİSE DERS PROGRAMI