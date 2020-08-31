EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden uzaktan olarak devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. 2020 - 2021 eğitim yılı için yarın EBA TV üzerinden uzaktan eğitim dersleri başlayacak. Öğrenci ve veliler, EBA TV canlı ders programını ve TRT EBA TV frekans bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (31 Ağustos - 18 Eylül)

MEB yeni dönem uzaktan eğitim dersleri için ders programını paylaştı. MEB'in resmi sosyal meday hesabından yapılan paylaşımda ders programının 31 Ağustos ve 18 Eylül tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.