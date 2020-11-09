Covid-19 salgını her şey gibi eğitimi de derinden etkiledi. Yüz yüze eğitimin tam anlamıyla başlamamış olması sebebiyle TRT EBA TV üzerinden yapılan canlı derslere devam ediliyor. TRT EBA TV 9-13 Kasım ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınlandı. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği EBA TV 9-13 Kasım yayın akışı nedir? İşte TRT EBA TV frekans bilgileri ve canlı yayın linki...

TRT EBA TV 9-13 KASIM İLKOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 9-13 KASIM İLKOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

TRT EBA TV 9-13 KASIM İLKOKUL YAYIN AKIŞI



TRT EBA TV 9-13 KASIM ORTAOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 9-13 KASIM ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

TRT EBA TV 9-13 KASIM ORTAOKUL YAYIN AKIŞI



TRT EBA TV 9-13 KASIM LİSE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 9-13 KASIM LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

TRT EBA TV 9-13 KASIM LİSE YAYIN AKIŞI

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

TRT EBA TV'yi internetten canlı olarak izleyebildiğiniz gibi frekans bilgilerini girerek uydudan da izleyebilirsiniz. İşte TRT EBA TV'ye ulaşabileceğiniz frekans bilgileri...



TRT EBA TV CANLI İZLE

TRT EBA TV'yi aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçerek canlı izleyebilirsiniz.

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ