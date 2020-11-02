Pandemi nedeniyle öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitime online devam etmek mecburiyetinde. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren EBA TV 2-6 Kasım ders programı belli oldu. TRT EBA TV frekans bilgileri her hafta başında en çok merak edilen şey oluyor. İşte EBA TV derslerini takip edecek öğrenciler için EBA TV canlı yayın giriş ekranı...

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV'yi bilgisayar, tablet ve telefondan internet aracılığıyla izleyebildiğiniz gibi uydu üzerinden de izleyebiliyorsunuz. İşte EBA TV uydu frekans ve şifreli yayın platformları kanal sıralaması bilgileri....

EBA TV 2-6 KASIM İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 2-6 KASIM İLKOKUL TÜM DERS PROGRAMI

EBA TV 2-6 KASIM ORTAOKUL DERS PROGRAMI

2-6 KASIM EBA TV ORTAOKUL TÜM DERS PROGRAMI

EBA TV 2-6 KASIM LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV 31 EKİM-6 KASIM LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI

EBA TV canlı ders izleyebilmek için aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçebilirsiniz.

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