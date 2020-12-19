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HaberlerGündemEğitimEBA TV 19-20 Aralık ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın a

EBA TV 19-20 Aralık ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın akışı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi döneminde eğitimin devam edebilmesi amacıyla kurulan EBA TV'de hafta sonu yayınlar devam ediyor. Hafta içi işlenen derslerin tekrar yayınları öğrenciler için ekrana geliyor. EBA TV 19-20 Aralık ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın akışı...

19.12.2020 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
EBA TV 19-20 Aralık ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın a

Korona virüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi ancak online eğitime kaldığı yerden devam ediliyor. MEB tarafından kurulan EBA TV'de hafta içinde işlenen konular hafta sonu tekrar dersleriyle ekrana geliyor. EBA TV 19-20 Aralık ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın akışı...

EBA TV İLKOKUL 19-20 ARALIK DERS PROGRAMI

TRT EBA TV İLKOKUL 19-20 ARALIK YAYIN AKIŞI

EBA TV ORTAOKUL 19-20 ARALIK DERS PROGRAMI

TRT EBA TV ORTAOKUL 19-20 ARALIK YAYIN AKIŞI

EBA TV LİSE 19-20 ARALIK DERS PROGRAMI

TRT EBA TV LİSE 19-20 ARALIK YAYIN AKIŞI

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