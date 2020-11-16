İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu senenin ilk ara tatiline bugün başladılar. Koronavirüs sebebiyle okulların kapanmasının ardından eğitime devam edebilmek için kurulan EBA TV'de tatil boyunca ders tekrarı yayınları yapılacak. İşte ders tekrarı için ilkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV yayın akışı... TRT EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV canlı yayın linki

EBA TV İLKOKUL TEKRAR DERS PROGRAMI



EBA TV İLKOKUL 14-20 KASIM YAYIN AKIŞI

TRT EBA TV 14-20 KASIM İLKOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV ORTAOKUL TEKRAR DERS PROGRAMI



EBA TV ORTAOKUL 14-20 KASIM YAYIN AKIŞI

TRT EBA TV 14-20 KASIM ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV LİSE TEKRAR DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 14-20 KASIM LİSE YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV CANLI İZLE

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