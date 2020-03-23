EBA neden açılmıyor? sorusu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerinin gündeminde. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta ara verilen okullara bugün itibaren 1 hafta boyunca uzaktan eğitimle devam edilecek. Uzaktan eğitim dersleri TRT ve EBA üzerinden veriliyor. EBA sistemine dair detaylar haberimizde...

EBA NEDEN AÇILMIYOR?

EBA sitesine giren öğrencilerden bazıları, Sınıf ders içeriklerinin açılmadığını bildiriyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak sorunun aşırı yoğunluktan olduğu düşünülüyor. Konu ile ilgili detaylar geldikçe, ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ 2020

EBA’ya eba.gov.tr adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.

EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

EBA ŞİFRE ALMA NASIL YAPILIR?

EBA girişi için henüz bir şifre almadıysanız, e-okul bilgilerinizle hesap oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak resimdeki rakamları, TC Kimlik Numaranızı ve öğrenci numaranızı giriniz.

T.C. Kimlik Numarası 99 ile başlayan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Nüfus Cüzdanı Seri/No veya Cilt No alanı boş bırakılmalıdır.

EBA ŞİFRE ALMA

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, EBA TV'nin frekans bilgilerini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Pazartesi günkü ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un anlatacağını belirten, Bakan Turhan'ın mesajı şu şekilde:

"Sevgili gençler,

Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı uzaktan eğitim programlarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanız için TÜRKSAT Kablo TV yayınları başlıyor. @UABakanligi @tcmeb @trt @turksat İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerine göre ayrı ayrı hazırlanan tüm içeriklere HD ve SD olarak ulaşabileceksiniz. Kanallarımızı sizinle paylaşıyorum, frekans ayarlarınızı yapmayı unutmayın.

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

Millî Eğitim Bakanımız @ziyaselcuk, uzaktan eğitim yayınlarımızın ilk dersini anlatacak, sakın kaçırmayın. İyi dersler çocuklar!"