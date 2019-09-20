EBA giriş ekranı, destekleme ve yetiştirme kurs başvurularını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ve öğretmenler tarafından merak konusu oldu. EBA e-kurs ile öğrenciler derslerine öğretmenler ise mesleki gelişim içeriklerine kolaylıkla erişim sağlayabilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları ise 19-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EBA KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ

ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

EBA’yla e-posta veya telefon bilgilerini paylaştıysan “Şifremi Unuttum” bağlantısına basarsın, biz de yeni şifreni oluşturman için kodunu yollarız. veya velinden/ öğretmeninden rica edersin, kodunu sana onlar verir.

EBA E-KURS SAYFASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-kurs sayfasına MEBBİS, açıköğretim, e-okul gibi çeşitli yöntemlerle giriş yapılabilmektedir. Sahip olduğunuz bilgilerle (Örneğin sahip olduğunuz MEBBİS giriş bilgileriyle) giriş yapabilirsiniz. Bilgileriniz mevcut değilse Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.