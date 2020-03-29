Eba giriş nasıl yapılır?

23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlamış olan öğrenciler, EBA TV ve internet üzerinden eğitim hayatlarına devam edecekler. Peki, EBA ‘ya giriş nasıl yapılır? Konusu ile ilgili merak edilenleri detayları ile derledik.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 23 Mart tarihi itibari ile online uzaktan eğitime başladı. Corona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan 2020 tarihine kadar eğitime bu şekilde devam edilecek.
EBA Girişi Ve Şifre Oluşturma
Öncelikle öğrenciler, EBA sistemine girmek için şifre oluşturmalıdır ve iki şekilde şifre oluşturma olanakları bulunmaktadır.
- İlk olarak internet üzerinden eba.gov.tr ’ye girildikten sonra, önce ‘öğrenci’ butonuna sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan ve ihtiyaç duyulmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası veya TC. Kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapılacak işlem sırası şu şekildedir.
- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip ‘Giriş’ butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendine ya da veline ait e-Posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ardından ‘Şifre Oluştur’ butonuna bas.
- Sonrasında girmiş olduğun e- posta adresi ya da cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.
- Adımlar, eksiksiz olarak tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfaya ulaşılıyor.
- Bir diğerinde ise, işlem basamakları sırayla şöyle
- EBA giriş ekranında TC kimlik numaranı ve velin ya da öğretmenin aracılığı ile edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden size uygun olan herhangi birini seç ve ardından istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını sırası ile geçtikten sonra karşına çıkacak ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet' e bas. Bu adımları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında direkt olarak ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.
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