EBA giriş sayfası

Corona virüsünün dünyada yayılmasının ardından son dönemlerde Eba çok daha fazla kullanılmaya başladı. Artık öğrenciler, veliler ve öğretmenler Eba yoluyla konuları takip edebiliyor. Peki, Eba girişi nasıl yapılır?

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ

Öğretmenler için Eba girişi pek çok şekilde yapılabiliyor. Özel okul öğretmenleri ve ücretli öğretmenler Eba’ya E-Okul şifrelerini kullanarak girebiliyor ve dersleri bu sayede takip edebiliyorlar. Devlet okulundaki öğretmenler ise Eba’ya girebilmek için mebbis şifreleri ile girebiliyorlar. Yine mebbis kaydı bulunan bütün öğretmenlerin sisteme E-devlet şifreleri ile de girebiliyorlar.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Öğrencilerde de Eba girişleri değişiklik gösteriyor. Özel okul öğrencileri eba’ya okul şifreleri ile girebilirken; açık öğretim öğrencileri ise Eba’ya açık öğretim şifrelerini kullanarak girebilirler. Bununla birlikte devlet okulundaki öğrencilerde TC kimlik numaraları ve öğretmenlerinden aldıkları şifreler ile sisteme giriş yapıyorlar.