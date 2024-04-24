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        Haberler Gündem e-YDS 4 İngilizce ve e-YDS 5 İspanyolca, İtalyanca sınavları ne zaman, nerede yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        e-YDS 4-5 sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve sınav sonuç tarihleri

        ÖSYM takviminin açıklanmasıyla e-YDS 4-5 tarihleri belirlendi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak olan sınavlar toplam 180 dakika sürecek. İşte, e-YDS 4 İngilizce ve e-YDS 5 İspanyolca, İtalyanca sınav ve sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:06
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        • 1

          Yabancı dil sınavına girecek adaylar için sınav gününe geri sayım başladı. İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde yapılacak olan e-YDS sınavı, uygulama binalarında gerçekleştirilecek ve sınav toplamda 180 dakika sürecek. Peki, e-YDS/2024 4 ve 5 ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          E-YDS 2024/4 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          e-YDS 2024/4 İngilizce sınavı 27 Nisan Cumartesi 2024 tarihinde saat 13.45'te yapılacak.

          Sınav; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak ve sınav toplamda 3 saat sürecek.

        • 3

          E-YDS 2024/4 İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/4 İngilizce sınav sonuçları, sınavla aynı gün yani 27 Nisan 2024 günü ÖSYM'nin web sitesinden duyurulacak.

        • 4

          E-YDS 2024/5 İSPANYOLCA İTALYANCA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca sınavı 28 Nisan 2024 Pazar günü yapılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav toplamda 180 dakika sürecek.

          Sınav; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.

        • 5

          E-YDS 2024/5 İSPANYOLCA İTALYANCA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca, sınavla aynı gün yani 28 Nisan 2024 günü ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

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