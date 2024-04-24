Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı tatil takvimi sonrasında, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlangıcı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimi ile okulların kapanacağı tarihi ve karnelerin alınacağı gün netleşti. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili tarihi