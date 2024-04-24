Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 2024 takvimi ile Yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı?
MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihleri belli oldu. Şu an İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini alan öğrenciler ikinci dönem içerisindeler. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ve yaz tatilinin de geride bırakılmasının ardından ise 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 2024 takvimi ile Yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı, karne günü ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı tatil takvimi sonrasında, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlangıcı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimi ile okulların kapanacağı tarihi ve karnelerin alınacağı gün netleşti. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili tarihi
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?
Bu yıl okulların kapanacağı tarih belli oldu. MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre yaz tatili 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çalışma Takvimi
MEB tarafından belirlenen 2023-2024 çalışma takvimine göre, önemli tarihler şu şekildedir:
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatil: 11 Kasım'dan başlayıp 20 Kasım Pazartesi'ye kadar
15 tatil: 22 Ocak'ta başlayıp 2 Şubat'ta sona erecek (toplam 15 gün)
İkinci ara tatil: 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim-öğretim yılı bitişi: 14 Haziran 2024
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