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        Haberler Gündem e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç saat sürecek? e-YDS 2024/1 sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

        e-YDS 2024/1 ne zaman yapılacak?

        e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava saatler kala sınav detayları araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile e-YDS 2024/1 sınav tarihi ile ve sonuçların açıklanacağı tarih de açıklandı. Peki, e-YDS 2024/1 sınavı ne zaman, ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 23:38 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:38
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        • 1

          e-YDS 2024/1 İngilizce sınavına saatler kaldı. e-YDS 2024/1 için başvurular 3 ile 11 Ocak arasında yapılmıştı. ÖSYM'nin takvimiyle adayların araştırdığı e-YDS 2024/1 tarihleri de açıklandı. İşte e-YDS 2024/1 sınavı hakkında merak edilen tüm bilgiler...

        • 2

          e-YDS 2024/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 yani bugün saat 13.45'te gerçekleştirilecek.

        • 3

          e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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