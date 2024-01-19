e-YDS 2024/1 ne zaman yapılacak?
e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava saatler kala sınav detayları araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile e-YDS 2024/1 sınav tarihi ile ve sonuçların açıklanacağı tarih de açıklandı. Peki, e-YDS 2024/1 sınavı ne zaman, ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...
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e-YDS 2024/1 İngilizce sınavına saatler kaldı. e-YDS 2024/1 için başvurular 3 ile 11 Ocak arasında yapılmıştı. ÖSYM'nin takvimiyle adayların araştırdığı e-YDS 2024/1 tarihleri de açıklandı. İşte e-YDS 2024/1 sınavı hakkında merak edilen tüm bilgiler...
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e-YDS 2024/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 yani bugün saat 13.45'te gerçekleştirilecek.
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e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edilecek.
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