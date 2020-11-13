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e-YDS 2020 saat kaçta? e-YDS 2020/12 sınav giriş belgesi al

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-YDS 2020/12 İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. 12 Kasım tarihli duyuruya göre, Cumartesi günü gerçekleşecek olan sınava katılacak adaylar sınav giriş belgeleri dökümünü alabilir. e-YDS 2020 saat kaçta? e-YDS 2020/12 sınav giriş belgesi al

13.11.2020 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
e-YDS 2020 saat kaçta? e-YDS 2020/12 sınav giriş belgesi al

e-YDS 2020/12 sınavı için geri sayım başladı... 14 Kasım 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce sınavına girecek olan adaylar, sınav giriş belgesi dökümlerini ÖSYM internet sitesi üzerinden alabilirler. e-YDS 2020 saat kaçta? e-YDS 2020/12 sınav giriş belgesi al

E-YDS 2020/12 SINAVI SAAT KAÇTA?

e-YDS 2020/12 İngilizce alanında, 14 Kasım 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

E-YDS 2020/12 SINAV GİRİŞ BELGESİ AL

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

E-YDS 2020/12 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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