Rahim Ak rak@cyh.com.tr

COVID-19 nedeniyle vatandaş nakit paraya dokunmaya korkunca bu durum Maliye'ye yaradı. Maliye'nin yıllardır hayalini kurduğu vergi kayıp kaçağının sıfırlanması neredeyse gerçekleşince bu durum vergi gelirlerini coşturdu. Pandemi ile birlikte mart ayından sonra vatandaş nakit yerine e-ticaret siteleri, sanal marketler ve kredi kartı ile alışverişe yöneldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 10 ayında salgınla azalan ekonomik ve ticari ilişkilere rağmen vergi gelirleri yüzde 21 artışla 655 milyar liraya çıktı.

3 VERGİ TÜRÜ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Vergi gelirlerinin artışında e-ticaret ve kredi kartı kullanımı nedeniyle tüketimden alınan KDV ve ÖTV'deki artışın yanı sıra şirketlerin kurumlar vergisinin de rekor arttığı görüldü. Şimdi rakamlara bakalım. İstatistiklere göre Ocak-Ekim döneminde Katma Değer Vergisi (KDV) gelirleri yüzde 19 artarak 46 milyardan 54 milyar liraya, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 38 artarak 164 milyara çıktı. Kurumlar vergisi de yüzde 41 tırmanışla 79 milyara ulaştı. Yılın ilk 10 ayında artan 105 milyarlık verginin üçte ikisi yani yaklaşık 77 milyarı bu 3 vergideki yükselişten geldi.Vergi artışının 29 milyar lirası da ithalattan alınan KDV ve gümrük vergisinden kaynaklandı. Öyle ki bu 3 vergide yıllık bütçe hedefleri de 10 ayda neredeyse yakalanmış durumda. 175 milyar liralık bütçe hedefine karşı ÖTV'de şimdiye kadar bu tutarın yüzde 93'ü olan 175 milyar lira tahsil edildi. KDV hedefinin yüzde 94'ü olan 54.7 milyar ve 89 milyar lira olan kurumlar vergisinin da yüzde 88'i olan 65.9 milyar lira kasaya girmiş durumda. Tüm vergi gelirleri hedefi de bu 3 kalemin etkisiyle gerçekleşecek gibi. Çünkü 785 milyar liralık vergi geliri hedefinin yüzde 84'ü olan 655 milyar lirası 10 ayda tahsil edilmiş durumda. Bu gidişle son 2 aydaki gelirle hedef tutacak. Ancak gelir hedefine ulaşıldığı halde hem pandemi nedeniyle yapılan harcamalar hem de devletin diğer harcamaları nedeniyle yılın ilk 10 ayında bütçe açığının 145 milyar liraya yükseldiğini hatırlatalım.

VERGİ AFFINA BU YÜZDEN GİDİLMEDİ

Tabii ki bu gerçekleşmeler ekonomi yönetiminin vergiyle ilgili aldığı ve alacağı kararları da etkiliyor. Örneğin vergi gelirlerinin yüksek olmasının bu dönem yaklaşık 1 ay önce vergi affı yerine sadece Maliye alacaklarında yapılandırmaya gidilmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Önceki yıllarda sürekli vergi afları ve matrah indirimleri ile Maliye vergi alacağını bir kısmından fedakarlık yaparak toplamaya çalışıyor bu ise büyük eleştirilere neden oluyordu. Özellikle vergisini zamanında ödeyenlere karşı haksızlık yapıldığı ifade ediliyordu.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 21.4 ARTTI

(Milyon TL) OCAK - EKİM 2019 OCAK - EKİM 2020 Değişim (%) MERKEZİ YÖN BÜTÇE GEL. 719.190 822.188 14,3 GELİR, KAR VE SER. KAZ. 188.668 205.078 8,7 -Beyana Dayanan Gelir 7.629 8.132 6,6 -Basit Usulde Gelir Ver. 179 203 13,2 -Gelir Vergisi Tevkifatı 122.952 115.688 -5,9 -Geçici Gelir Vergisi 2.006 2.228 11,0 KURUMLAR VERGİSİ 55.902 78.828 41,0 -Beyana Day. Kurumlar 3.518 554 -84,3 -Kurumlar Ver. Tevkifatı 126 101 -19,9 -Geçici Kurumlar Vergisi 52.258 78.173 49,6 MÜLKİYET ÜZERİNDEN AL. 14.176 15.810 11,5 MOTORLU TAŞITLAR VER. 13.476 15.009 11,4 DAHİLDE ALINAN KDV 46.038 54.769 19,0 -Petrol ve Doğalgaz Ür. 50.615 57.141 12,9 -Motorlu Taşıt Araçları 8.937 31.825 256,1 -Kolalı, Alkol ve Tüt. 55.069 65.622 19,2 Alkollü İç. 12.113 13.284 9,7 Tüt. Mamül 42.125 51.255 21,7 Kolalı Gazoz 832 1.084 30,2 -Dayanıklı Tüketim 4.407 9.689 119,8 HARÇLAR 18.642 25.146 34,9

VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞA RAĞMEN BÜTÇE 10 AYDA 145 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

(Bin TL) 2019/10 AY 2020/ 10 AY Harcamalar 819.904.963 967.670.957 1-Faiz Hariç Harcama 731.593.156 848.089.562 Personel Giderleri 210.659.973 244.792.698 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 35.843.216 40.291.977 Mal ve Hizmet Alımları 59.682.934 63.570.914 Cari Transferler 336.452.739 411.346.674 Sermaye Giderleri 57.021.286 58.915.459 Sermaye Transferleri 12.230.033 6.775.194 Borç Verme 19.702.975 22.396.646 2-Faiz Harcamaları 88.311.807 119.581.395 Gelirler 719.190.496 822.188.246 1-Genel Bütçe Gelirleri 696.777.668 799.643.604 Vergi Gelirleri 539.878.652 655.344.715 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 90.979.879 57.001.828 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 8.828.148 9.370.056 Faizler, Paylar ve Cezalar 50.967.861 71.139.896 Sermaye Gelirleri 4.810.145 5.806.400 Alacaklardan Tahsilat 1.312.983 980.709 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 16.691.809 15.845.645 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 5.721.019 6.698.997 Bütçe Dengesi -100.714.467 -145.482.711 Faiz Dışı Denge -12.402.660 -25.901.316