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        Haberler Bilgi Yaşam E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 2024 e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

        E okul ne zaman kapanıyor? 2024 e-Okul VBS giriş ekranı kapandı mı, hangi tarihte bitecek?

        Milyonlarca öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. Okulların kapanmasıyla yaz tatili süreci başlayacak. Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması bu noktada gündeme geldi. Peki E okul ne zaman kapanıyor? e-Okul VBS giriş ekranı kapandı mı, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:40
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        • 1

          e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-karne ile notları ve ortalama görüntüleme ekranına erişilebilecek. Öğrenciler ve velileri dijital ortamda e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntüleniyor. Peki E okul ne zaman kapanıyor? e-Okul VBS giriş ekranı kapandı mı, hangi tarihte bitecek?

        • 2

          E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

          Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.

          e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor.

          2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

          e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

          E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

          E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

          e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?

          e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.

          Ayrıca 2023-2024 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.

        • 3

          e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?

          1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.

          2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.

          3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.

        • 4
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