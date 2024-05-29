e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-karne ile notları ve ortalama görüntüleme ekranına erişilebilecek. Öğrenciler ve velileri dijital ortamda e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntüleniyor. Peki E okul ne zaman kapanıyor? e-Okul VBS giriş ekranı kapandı mı, hangi tarihte bitecek?