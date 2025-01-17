Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak'tan itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Öğrenciler karnelerini online olarak e-okul üzerinden görüntüleyebilecek. Peki e-Karne giriş ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak, e karne nasıl görüntülenir?