e-Devlet yoklama kaçağı mesajı ne anlama geliyor?

Sosyal medya bugün e-Devlet üzerinden mesaj geldiği iddiasıyla yapılan paylaşımlarla kaynıyor. Mesajda "Yoklama kaçağı durumuna düşmemek için 31.12.2022 tarihine kadar askerlik işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir" ifadeleri kullanılıyor. Bu olaydan sonra askerlik erteleme hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte detaylar... YOKLAMA KAÇAĞI NE DEMEK? Kanunda yer alan tanımlamaya göre yoklama kaçağı yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu konuda kanunda yazılı bir mazeretleri olmayanlara denir. Yoklama kaçağı, Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

ASKERLİK ERTELEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Sosyal medyada yayılan e-Devlet mesajını alan kişiler, "Askerlik erteleme başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını arıyor. Askerliğinizi ertelemek için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu başvurunuz değerlendirildiğinde ertelemeler iki seneye kadar yapılabiliyor. Tecil işlemi, e-devlet'ten ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından yapılabiliyor. Diğer yandan şubeye giderek de tecil işlemi gerçekleştirilebilir.

ASKERLİK ERTELEME ŞARTLARI NEDİR? Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan bir kişi, askerliği hiçbir gerekçe sunmadan 3 yıl süreyle askerliğini erteleyebilir. Üniversite mezunuysanız tecil ettirme süreniz 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirme şansına sahiptirler. Asker kaçağı olarak görünmemek için tecil işlemlerini kesinlikle onaylattırmış olmanız gerekmektedir. Tecil işlemlerinizin onaylanıp onaylanmadığına e-Devlet üzerinden bakabilirsiniz.