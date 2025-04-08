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        Haberler Bilgi Gündem E-devlet doğum yardımı başvuruları başladı! 2025 doğum yardımı e-Devlet başvuru ekranı ile doğum yardımı ne kadar, kaç ay süreyle verilecek?

        Doğum yardımı başvuruları başladı: E-devlet doğum yardımı başvuru ekranı ile 2025 doğum yardımı ne kadar?

        Doğum yardımı başvuruları başladı... 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ödeme yapılıyor. Aileler konuyla ilgili gelişmeleri takip ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu. Peki, 2025 doğum yardımı ne kadar oldu? İşte, doğum yardımı e-Devlet başvuru ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:47
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        • 1

          27 Mart'ta TBMM'den geçen doğum yardımı başvuruları 8 Nisan Salı itibarıyla başladı. Buna göre; 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklara yapılacak destek ödemesinde ikiden fazla çocuğu olan aileler 60 ay boyunca ödeme alabilecek. İşte, doğum yardımı ödeme tutarı ve ile e-Devlet başvuru ekranı...

        • 2

          DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

          Doğum yardımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

          "Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

          İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

          2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

          3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        • 4

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

          Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

          DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

          “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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