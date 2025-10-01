Habertürk
        E-Bireysel başvuru dönemi başladı | Son dakika haberleri

        E-Bireysel başvuru dönemi başladı

        Anayasa Mahkemesi, avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapmasına imkân sağlayan yeni uygulamayı bugün devreye aldı. Artık bireysel başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilecek. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 01.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:58
        E-Bireysel başvuru dönemi başladı
        Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 63. maddesi uyarınca bugüne kadar bireysel başvurular; doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne, mahkemeler aracılığıyla, ceza infaz kurumları üzerinden ya da yurt dışı temsilciliklerinden yapılabiliyordu.

        3 Haziran 2025’te alınan Genel Kurul kararıyla elektronik başvuruya yeşil ışık yakılmış, 1 Ekim 2025 itibarıyla da avukatların UYAP üzerinden başvuru yapmasının önü açılmış oldu.

        Yeni uygulama sayesinde süreçlerin daha hızlı, kolay ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.

        "ÖZKAYA: "HAK ARAMA YOLLARI GÜÇLENECEK"

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, geçtiğimiz aylarda bireysel başvurunun 13. yıldönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda, uygulamayı duyurmuştu.

        Özkaya, yeni dönemi şöyle anlatmıştı: “1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hâle geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkânlarıyla uyumlu hâle gelmesini sağlayacaktır.”

        13 YILDA 600 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

        2012 yılında başlayan bireysel başvuru mekanizması bugüne kadar 600 bini aşkın dosya ile Anayasa Mahkemesi’nin en yoğun iş yükü kalemlerinden biri hâline geldi. Dijitalleşmeyle birlikte hem avukatların yükünün azalması hem de Anayasa Mahkemesi’nin dosya süreçlerini daha şeffaf ve etkin biçimde yönetmesi bekleniyor.

