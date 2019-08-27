33 yaşındaki Dwight Howard, yeniden Lakers'a döndü. İnişli çıkışlı bir kariyer geçiren Howard, çoğu basketbolsevere göre ondan beklenen performansı karşılayamadı.

Dwight Howard, Orlando, Houston, Atlanta, Charlotte, Washington ve Lakers formalarıyla 1044 maçta 17.4 sayı, 12.6 ribaunt ve 2 blok istatistiklerine sahip. Başarılı oyuncu sekiz kez de NBA All-Star'a kaldı.

2009-2011 yılları arasında üç kez Yılın Savunmacı Ödülü'nün sahibi oldu.