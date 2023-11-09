Cate Blanchett, Avrupa'nın, savaştan, katliamlardan ve zulümden korunmak için ülkelerinden kaçan insanların kesiştiği bir yer olduğunu belirterek, şöyle devam etti: Yüzyıllar boyunca birçoğunun sığınma talebi reddedildi. Ya da kabul edildilerse bile, acı çektirilerek kabul edildiler ve şüpheyle karşılandılar ancak birçoğu hoş karşılandı. Sadece korunmakla kalmadı, aynı zamanda şimdi ev olarak adlandırdıkları toprakların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına katkıda bulunmaları için aktif olarak teşvik edildi. Dinlerini özgürce yaşayabildiler, beslemeleri için hayvanlar, aletler ve tohumlar sağlandı, vatandaşlık verildi ve yavaş yavaş onları kucaklayan toplumlar tarafından faydalı bir şekilde özümsendiler. Bu karışık tablo bugün Avrupa'da da görülmektedir.



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