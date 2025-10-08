Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dwayne Johnson'ın hayatını değiştiren film gişede çakıldı - magazimn haberleri

        Dwayne Johnson'ın hayatını değiştiren film gişede çakıldı

        Dwayne Johnson'ın "Hayatımı değiştirdi" dediği yeni filmi, gişede beklentinin çok altında kaldı. Performansıyla övgü alan ünlü oyuncu; "Gişe sonuçlarını kontrol edemezsiniz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu film hayatımı değiştirdi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Kaya' lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ın 'Dövüş Efsanesi' (The Smashing Machine) filmi, açılış hafta sonunda gişede adeta çakıldı. Ancak 53 yaşındaki ABD'li oyuncu, filmin gişedeki düşük performansına rağmen, filme olan minnettarlığını sürdürüyor.

        Instagram'da filmin setinden fotoğraflar paylaşan oyuncu, gişe sonuçlarını duyurdu. Film, ABD çapında 6 milyon dolarlık hafta sonu gişe hasılatı elde etti. Bu, Johnson'ın kariyerinin en düşük açılış hafta sonu hasılatı oldu.

        Dwayne Johnson; "Dövüş Efsanesi'ni izleyen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Bizim hikâye anlatıcılığı dünyamızda gişe sonuçlarını kontrol edemezsiniz ancak fark ettim ki kontrol edebileceğiniz şey performansınız ve tamamen ortadan kaybolup başka bir yere gitme kararlılığınızdır. Ben bu fırsata her zaman koşacağım" dedi.

        "Yönetmenim Benny Safdie için bu role dönüşmek benim için bir onurdu. Bana inandığın için teşekkür ederim kardeşim" diyen oyuncu; "Gerçek şu ki, bu film hayatımı değiştirdi" diye ekledi. Johnson'ın eski karma dövüş sanatları ustası Mark Kerr'i canlandırdığı 'Dövüş Efsanesi', açılış hafta sonunda ABD çapında gişede üçüncü sırada yer aldı. Taylor Swift'in 'The Official Release Party of a Showgirl' adıyla sadece hafta sonu sinemada gösterilen yeni albüm tanıtım filmi birinci, Leonardo DiCaprio'nun 'Savaş Üstüne Savaş' filmi ise gişede ikinci sıraya yerleşti.

        REKLAM

        Dwyane Johnson'ın Emily Blunt ile başrolleri paylaştığı; Ryan Bader, Bas Rutten ve Oleander Usyk'in de kadroda yer aldığı 'Dövüş Efsanesi', gösterildiği 3 bin 345 salondan 5,9 milyon dolar hasılat elde etti ve 8 ila 15 milyon dolarlık tahminlerin epey altında kaldı. 50 milyon dolara mâl olan yapım için Venedik Film Festivali ve Toronto Film Festivali gösterimleri dâhil büyük tanıtım bütçeleri harcandığı biliniyor.

        'Dövüş Efsanesi', Venedik Film Festivali'nde büyük övgü almış ve Benny Safdie, 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştı. Film, 15 dakikadan uzun süre ayakta alkışlanmış, Johnson ise gözyaşlarını tutamamıştı.

        Dwayne Johnson - Emily Blunt
        Dwayne Johnson - Emily Blunt

        Filmle ilgili olumsuz eleştirilerde bile Johnson'ın oyunculuk performansı övülürken, ünlü oyuncunun 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar yarışı için güçlü bir aday olduğu konuşuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dwayne Johnson
        #sinema
        #gişe
        #hasılat
        #Dövüş Efsanesi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Habertürk Anasayfa