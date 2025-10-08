Dwayne Johnson'ın hayatını değiştiren film gişede çakıldı

'Kaya' lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ın 'Dövüş Efsanesi' (The Smashing Machine) filmi, açılış hafta sonunda gişede adeta çakıldı. Ancak 53 yaşındaki ABD'li oyuncu, filmin gişedeki düşük performansına rağmen, filme olan minnettarlığını sürdürüyor.

Instagram'da filmin setinden fotoğraflar paylaşan oyuncu, gişe sonuçlarını duyurdu. Film, ABD çapında 6 milyon dolarlık hafta sonu gişe hasılatı elde etti. Bu, Johnson'ın kariyerinin en düşük açılış hafta sonu hasılatı oldu.

REKLAM advertisement1

Dwayne Johnson; "Dövüş Efsanesi'ni izleyen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Bizim hikâye anlatıcılığı dünyamızda gişe sonuçlarını kontrol edemezsiniz ancak fark ettim ki kontrol edebileceğiniz şey performansınız ve tamamen ortadan kaybolup başka bir yere gitme kararlılığınızdır. Ben bu fırsata her zaman koşacağım" dedi.

"Yönetmenim Benny Safdie için bu role dönüşmek benim için bir onurdu. Bana inandığın için teşekkür ederim kardeşim" diyen oyuncu; "Gerçek şu ki, bu film hayatımı değiştirdi" diye ekledi. Johnson'ın eski karma dövüş sanatları ustası Mark Kerr'i canlandırdığı 'Dövüş Efsanesi', açılış hafta sonunda ABD çapında gişede üçüncü sırada yer aldı. Taylor Swift'in 'The Official Release Party of a Showgirl' adıyla sadece hafta sonu sinemada gösterilen yeni albüm tanıtım filmi birinci, Leonardo DiCaprio'nun 'Savaş Üstüne Savaş' filmi ise gişede ikinci sıraya yerleşti.

REKLAM Dwyane Johnson'ın Emily Blunt ile başrolleri paylaştığı; Ryan Bader, Bas Rutten ve Oleander Usyk'in de kadroda yer aldığı 'Dövüş Efsanesi', gösterildiği 3 bin 345 salondan 5,9 milyon dolar hasılat elde etti ve 8 ila 15 milyon dolarlık tahminlerin epey altında kaldı. 50 milyon dolara mâl olan yapım için Venedik Film Festivali ve Toronto Film Festivali gösterimleri dâhil büyük tanıtım bütçeleri harcandığı biliniyor. 'Dövüş Efsanesi', Venedik Film Festivali'nde büyük övgü almış ve Benny Safdie, 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştı. Film, 15 dakikadan uzun süre ayakta alkışlanmış, Johnson ise gözyaşlarını tutamamıştı. Dwayne Johnson - Emily Blunt Filmle ilgili olumsuz eleştirilerde bile Johnson'ın oyunculuk performansı övülürken, ünlü oyuncunun 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar yarışı için güçlü bir aday olduğu konuşuluyor.