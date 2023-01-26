Miskolc kentindeki DVTK Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk periyodu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 25-22, ilk yarısı ise ev sahibi ekibin 41-40 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mersin ekibinde 25 sayı kaydeden Bonner, sahanın en skoreri oldu.