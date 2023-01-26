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DVTK-Hun Therm - Mersin Yenişehir Belediyesi: 77-78 (MAÇ SONUCU)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar EuroLeague B Grubu'nun 11. haftasında Macar ekibi DVTK-Hun Therm'i deplasmanda 78-77 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı.

Giriş: 26.01.2023 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL
DVTK-Hun Therm - Mersin Yenişehir Belediyesi: 77-78 (MAÇ SONUCU)
AA

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague B Grubu'nun 11. haftasında Macaristan kulübü DVTK-Hun Therm'i 78-77 yendi.

Miskolc kentindeki DVTK Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk periyodu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 25-22, ilk yarısı ise ev sahibi ekibin 41-40 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son 10 dakikaya 4 sayılık (56-60) skor avantajıyla giren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son anları büyük çekişmeye sahne olan maçı 78-77 kazandı.

Mersin ekibinde 25 sayı kaydeden Bonner, sahanın en skoreri oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 7. galibiyetini aldı. DVTK-Hun Therm ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

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