Düzensiz göçmenleri ölümüne iten Yunanistan'a sınırlı tepki

AA

Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine verilen uluslararası tepkilerde, bir yandan kayıtsız kalınamazken, diğer yandan olayın sorumlusu olarak Yunanistan'a doğrudan atıfta bulunulmaması dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Göçmen ölümlerine ilişkin raporlar gerçekten çok üzücü ve ilgili makamlar tarafından acilen araştırılmalıdır. Burada yaşananlar hakkında doğrudan bir bilgimiz yok. Ancak, bildiğiniz gibi, BM İnsan Hakları Ofisi, devletlerin uluslararası sınırlarında yargı yetkisini kullanma hakkına sahip olduğunu ancak bununla beraber, bunu insan hakları yükümlülükleri ışığında yapmaları gerektiğini defalarca vurguladı." ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo da düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini "yürek parçalayıcı" olarak niteledi.

Sözcü Mantoo, "Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Mantoo, Yunanistan'da yaşanan olaya ilişkin ilgili tüm taraflarla konuyu takip ettiklerini belirterek, "Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz." dedi.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli de dehşete düştüklerini belirtti.

ALMANYA'DA OLAYIN AYDINLATILMASI ÇAĞRISI

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin Yunanistan-Türkiye sınırındaki ölüm haberlerinin, Alman hükümeti tarafından endişeyle not edildiği belirtilerek, "Olayın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, prensip olarak, her türlü sınır korumanın her koşulda insani standartları karşılaması ve uluslararası ve Avrupa hukukunun geçerli hükümlerine uygun olmasının merkezi öneme sahip olduğu kaydedildi.

AB, durumun soruşturulmasını istedi.

AB DURUMUN SORUŞTURULMASINI İSTEDİ

Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında, düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

"Doğruluğu teyit edilirse bu tür muameleler hoş görülemez." diyen Hipper, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un Yunanistanlı muhatabıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

Hipper, "konuyla ilgili yakın temasın ne anlama geldiği" sorusu üzerine, Johansson'un Fransa'da düzenlenen gayriresmi AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile olayı anlamak üzere konuştuğunu ifade etti.

Toplantının ardından Johansson, "Göçmenler muhtemelen AB'ye girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu konuyu burada bulunan Yunan bakana açtım. Konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Çok az bilgisi vardı. Ama bildiği kadarıyla göçmenlerin Yunanistan sınırına doğru gelmediklerini söyledi. Durumu soruşturmalıyız ve daha fazla şey öğrenmeliyiz." dedi ve şöyle devam etti:

"Evet, sınırlarımızı korumalı ve düzensiz varışları önlemeliyiz. Ama aynı zamanda bunu değerlerimize uygun şekilde yapmalı ve iltica başvurusu hakkını korumalıyız. Çok fazla insan ölüyor."

YUNANİSTAN İNKAR EDİYOR

Mitarakis, Johansson ile görüşmesinin ardından açıklama yaparak, "Avrupa sınırlarını geçmeye çalışırken insanların hayatlarını kaybettiği trajik olay hakkında Türk yetkililerin yaptığı açıklamalar kabul edilemez. İllegal geçişleri engellemek, Türkiye'nin sorumluluğudur." diye konuştu.

Yunan bakan olay günü yaptığı yazılı açıklamada da "Olayın arkasındaki gerçeğin, mevkidaşım Soylu'nun açıkladığı yalan propaganda ile hiçbir ilgisi yoktur." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu göçmenlerin hiçbir zaman Yunanistan sınırına ulaşmadığını ileri süren Mitarakis, "Sınıra ulaştıkları ya da Türkiye’ye geri itildiklerine dair şüpheler tamamen asılsızdır." iddiasında bulunmuştu.

19 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

Ekipler aynı bölgede dün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.