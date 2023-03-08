Düzce Üniversitesi öğretim üyesini depremzede öğrencisi ile yaşadığı bir diyaog sonrası görevinden uzaklaştırdı

HABERTURK.COM / DHA

Düzce Üniversitesi'nde görevli olan bir öğretim görevlisi ile Malatyalı depremzede öğrencisinin arasında geçtiği iddia edilen diyalog sosyal medyada infial yaratmıştı.

"SANKİ ATOM BOMBASI ATTILAR"

Öğrencilerinin bir şirketin İnsan Kaynakları departmanı ile röportaj yapmaları talebinde bulunan öğretim görevlisi, depremzede öğrencisinin "Hocam ben Malatya'da nasıl yapacağım?" sorusu üzerine "Bırak yahu, sanki atom bombası attılar" cevabını verdi.

Öğretim görevlisine görüntülü aramayı teklif eden öğrenci, cezaevinde kaldığını, kalacak bir yeri olmadığını söyledi.

Bunun üzerine öğretim görevlisinin verdiği yanıt ise "Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın, niye cezaevine girdin, ne yaptın? Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin, bu mu bulduğun çözüm" oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayılan ve kısa süre içerisinde büyük tepki toplayan videonun ardından, Düzce Üniversitesi'nden açıklama geldi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği düşünülen ve sosyal medyada paylaşılan konuyla ilgili Rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



DHA'nın haberine göre Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü´nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S.'nin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. uzaklaştırıldı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve depremden etkilenen Malatya´da yaşayan Batuhan B. derslere uzaktan katılırken, Dr. Ö.S. ile insan kaynakları dersi için görüştü. Batuhan B. bir firmanın insan kaynakları birimi ile yapması gereken röportajı deprem nedeniyle yapamadığını söyledi. Batuhan B. deprem nedeniyle firma olmadığını belirtirken, Ö.S. ise, "Allah Allah sanki atom bombası attılar" dedi. Batuhan B. ise hiçbir firma kalmadığı yönünde ısrar etti. Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oluştu.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatırken, şu açıklamada bulundu:

"Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır."