Masterchef Türkiye 2021'in bu akşam seyirciyle buluşan bölümünün Düzce'de çekilmesi, Düzce ilinin araştırılmasına nede oldu. Sevilen yarışmada haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bu akşam Düzce'de oynanacak.
DÜZCE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 395.679'dür. Bu nüfusun % 68,8 si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 2.492 km2'dir. İlde km2'ye 159 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 352’dir.)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 10 belediye, bu belediyelerde 115 mahalle, ayrıca 278 köy bulunmaktadır.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Düzce'nin belediye Başkanı Faruk Özlü'dür.
DÜZCE TARİHİ
Düzce’nin tarihi, MÖ 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hititler'e kadar uzanır. Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in Bizans Tekfurları ile 1323’te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katılan Düzce, 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabası’na bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır. 1869 veya 1870 yılında Bolu Sancağı’na bağlı Kaza olmuştur. 1999 yılına kadar ilçe olan Düzce 1999 Gölcük depremi ve 1999 Düzce depreminin ardından dönemin 57. Türkiye Hükûmeti tarafından TBMM'de alınan il statüsü verilme kararı ile ve 9. Türkiye cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayı ile il statüsü verilmiştir.
DÜZCE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Akçakoca
Cumayeri
Çilimli
Gölyaka
Gümüşova
Kaynaşlı
Yığılca
DÜZCE PLAKASI: 81
DÜZCE'DE GEZİLECEK YERLER
Yedigöller Milli Parkı
Samandere Şelalesi
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
Ceneviz Kalesi ve Sahil Plajı
Efteni Gölü
Konuralp Müzesi
Aydınpınar Şelalesi
Fakıllı Mağarası
DÜZCE'NİN YÖRESEL YEMEKLERİ
Hamsili Börek
Hamsi Pilavı
İsli Balığı
Buğulama
Çerkez Tavuğu
Mamalika
Boşnak Böreği
Bazlama
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