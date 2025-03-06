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        Haberler Gündem Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 06.03.2025 - 20:46
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
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        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 10'u "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı. 4 zanlı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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