Düzce'de bir kişi şadırvanda ölü bulundu
Düzce'de bir caminin şadırvanında 65 yaşındaki kişi ölü bulundu
Konuralp Merkez Camisi'nde teravih namazı sonrası şadırvan bölümünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin İlyas Ö'ye (65) ait olduğunu tespit ettiği cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.