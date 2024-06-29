Düzce'de beton mikseriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, karşı şeride geçerek otomobil ile çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Düzce’de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca istikametinde seyreden Y.Y’nin kullandığı beton mikseri, Düzköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Karşı yönde seyreden Yüksel Karadeniz idaresindeki otomobil ile çarpışan mikser, ardından boş su kanalını aşarak ağaçlık alana girdi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Karadeniz’in öldüğü tespit edildi.
Karadeniz’in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan beton mikseri sürücüsü de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.