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Düzce'de 3.6 ve 4.1'lik iki deprem

Düzce'nin Gölkaya ilçesinde, Richter ölçeğine göre dün akşam 21.49'da, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sabah ise AFAD tarafından yapılan açıklamada, Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı

Giriş: 02.12.2022 - 22:04 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de 3.6 ve 4.1'lik iki deprem - Son Dakika Haberleri AFAD son depremler
Düzce'de 3.6 ve 4.1'lik iki deprem
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DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.49'da merkez üssü Düzce'nin Gölkaya ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE 4.1'LİK İKİNCİ DEPREM

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada Düzce'nin Gümüşova ilçesinde sabah saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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