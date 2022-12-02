Düzce'de 3.6 ve 4.1'lik iki deprem

Düzce'de 3.6 ve 4.1'lik iki deprem - Son Dakika Haberleri AFAD son depremler

DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.49'da merkez üssü Düzce'nin Gölkaya ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE 4.1'LİK İKİNCİ DEPREM

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada Düzce'nin Gümüşova ilçesinde sabah saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.