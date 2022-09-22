Vücudumuzdaki en güçlü kas hangisi?

Kaslarımız sandığımızdan çok daha güçlüdür. Gücümüz, tendon ve kaslarımızı incitmememiz için sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama, adrenalin deşarjı yapılınca ortadan kalkar böylece insanlar arabaları veya iri parçaları kaldırabilmektedir.