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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Duygu isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DUYGU ADININ ANLAMI NEDİR?

Duygu ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Duygu adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Duygu isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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DUYGU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Duygu ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Duyularla algılama, his.

Önsezi.

Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.

Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.

DUYGU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Duygu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Duygu adını koymak caizdir.

DUYGU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Duygu ismini kullanan 83.778 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Duygu ismini kullanan 20.054 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Duygu ismini kullanan 6.697 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Duygu ismini kullanan 6.418 kişi bulunmaktadır.

DUYGU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Duygu adını taşıyan insanlar inatçı yapıya sahiptirler. Bazen dediğim dedik tavırları ve inatlaşmaları, onları anlaşılmaz bireyler gibi gösterebilir. Aslında çok hoşgörülü ve anlayışlı insanlardır. İkili ilişkilerinde partnerlerine çok değer verirler, ince fikirleri sayesinde gönül almayı çok iyi becerirler. İş yaşamında çalışkandır ve hırslıdırlar. Planlı ve organize şekilde işlerini ilerletirler. Sevdikleri meslekte zirveye ulaşırlar.

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