Dustin Hoffman yeni doğan torunuyla New York sokaklarında dolaştı

TACİZ ÖZRÜ

Dustin Hoffman, 2017'de yaklaşık 30 yıl önce film setinde 17 yaşındaki bir stajyer kızı taciz etmekle suçlanmıştu. Ünlü oyuncu, daha sonra iddia sahibinden özür dileyen bir açıklama yayınlamıştı. Hoffman; "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim" demişti.