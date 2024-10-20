Dusan Tadic: Hayal kırıklığı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 2-2 berabere kaldıkları Samsunspor maçının ardından konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Sırp yıldız, "Bana göre önemli olan şey sonuç. Kişisel performansımdan çok sonuç önemli. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Tadic, "Samsunspor zor bir takım ama bizim seviyemizde bir takım bu kadar kolay goller yememeli. Maçta yarattığımız şansları da değerlendiremedik. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.