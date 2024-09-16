Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü 722 milyon 500 bin TL olarak açıklanan şirket, yüzde 31.58 halka açıklık oranına sahip. 689.338 kişinin katılım gösterdiği halka arzda satılan paylar eşit olarak dağıtıldı. Peki, Durukan Şekerleme kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek? İşte 'DURKN' BIST koduyla Durukan Şekerleme hissesinin Ana Pazar'da işlem göremeye başlayacağı tarih...