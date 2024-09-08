Durukan Şekerleme halka arz oluyor! Durukan Şekerleme hisse fiyatı, lot miktarı
Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Şirket, 722 milyon TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 32.07 halka arz açıklığına sahip. 'DURKN' kodu ile BIST'te işlem görecek firma iki gün boyunca talep toplayacak. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları...
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Durukan Şekerleme halka arz oluyor. 42,5 milyon lot dağıtacağını açıklayan firma 'DURKN' kodu ile borsada yer alacak. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun büyük bir kısmını 'üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı' olarak kullanacak. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları...
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DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.
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DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 11-12 Eylül tarihinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.
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DURUKAN ŞEKERLEME LOT DAĞITIMI
Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtacak. Olas lot dağıtımı şu şekilde;
300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).
700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).
1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).
1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).
2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).
3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).
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DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).
Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.
Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.
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DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca T1-T2 kullanımına uygun.
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