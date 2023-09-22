Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar: Kamil Grabara, yeni forma sponsoru, kaçak yayın...

İLLEGAL YAYIN HAKKINDA

Özbek, "Naklen yayın gelirleri düştü. 500 milyon dolardan, kaç yayından dolayı 90 milyon dolar seviyesine indi. Naklen yayın kulüplerin en büyük geliri. Bu seviyede bir düşüş ile kulüpler çok zor durumda. Kamuoyuna ve kulüplere çok iş düşüyor. Ortak bir çalışma yapmamız lazım. Kulüpler çok daha zora düşecek. Herkese çağrı yapıyorum. Kaçak yayının önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Aksi durumda gidiş çok parlak değil" sözlerini kullandı.