Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar: Kamil Grabara, yeni forma sponsoru, kaçak yayın...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın maç sonrasında yaptığı skandal paylaşım hakkında da açıklama yapan Özbek ayrıca yeni sponsorluk anlaşmasını da duyurdu. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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"SON DÜDÜĞE KADAR DESTEK OLSUNLAR"
Futbolculara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Özbek, "Çarşamba günü ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıktık. Buralara bu futbolcu kardeşlerimizle geldik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, lütfen bu kardeşlerimize son düdüğe kadar destek olun onları alkışlayın. Sahada maç bitene kadar bütün oyuncularımıza destek verilmesini rica ediyorum. Kalbi Galatasaray için atan hiç kimse desteğini esirgemez." dedi.
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"50 MİLYON EURO'YA KADAR!"
"34 Milyon euroluk sponsor geliri elde ettik. Bu Galatasaray tarihinde bir rekor. Hedefimiz bu değil. Bu sezon için hedefimiz 50 milyon euro! Bunu görüyoruz. Buna ulaşmak için derin bir çaba içerisindeyiz. Kaçıncı sponsorluk anlaşması oldu bilmiyorum, ben sayıyı kaybettim. 50 Milyon euro seviyesine kadar durmayacağız."
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"5 DAKİKA DAHA OLSA YENERDİK"
"5 dakika daha olsa, Kopenhag'ı yenerdik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'a çok yakışıyor. Bu takımın bu arenada olması harika, taraftarların bu keyfi yaşamasını istiyoruz."
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"GRABARA İÇİN KONUŞUYORUZ"
Kopenhag kkalecisi Kamil Grabara'nın maç sonrasında yaptığı skandal paylaşım hakkında da açıklama yapan Özbek, "Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." şeklinde konuştu.
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"YENİ FORMA SPONSORUMUZ OLACAK"
"Bu sezon Nike ile devam ediyoruz. 2024-2025 sezonundan itibaren bu firma değişecek. Bunu sizlere açıklayacağız."
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İLLEGAL YAYIN HAKKINDA
Özbek, "Naklen yayın gelirleri düştü. 500 milyon dolardan, kaç yayından dolayı 90 milyon dolar seviyesine indi. Naklen yayın kulüplerin en büyük geliri. Bu seviyede bir düşüş ile kulüpler çok zor durumda. Kamuoyuna ve kulüplere çok iş düşüyor. Ortak bir çalışma yapmamız lazım. Kulüpler çok daha zora düşecek. Herkese çağrı yapıyorum. Kaçak yayının önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Aksi durumda gidiş çok parlak değil" sözlerini kullandı.
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"BASKETBOLA YENİ SPONSOR"
"Basketbolla ilgili önümüzdeki günlerde forma ön tarafı için anlaşmamız olacak. Sponsorluk anlaşmaları yıl boyunca devam edecek. Büyük bir ilgi var. Çok büyük firmalar var. Bu anlaşmalar devam edecek."
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"MONTELLA EN İYİ SEÇİM"
Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'ın başına geçmesini de değerlendiren Özbek, "Konu TFF'nin insiyatifinde. Milli Takım'ın başarısı için gerekeni yapacakları konusunda şüphemiz yok. Yaptıkları seçimin en iyisi olduğunu düşünüyorum. İnşallah kupalara katılır ve başarılar yakalarız." dedi.
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