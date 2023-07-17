Dursun Özbek'ten 1959 tepkisi, Fenerbahçe'den yanıt!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için aldığı kararı eleştirdi. İşte o sözler:

"Federasyonun komisyon kurma kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Şapkalarını önlerine koysunlar, bu olay ne kadar doğru, ne kadar yanlış, geçmişte yapılan çalışmalara nasıl ihanet içindeler, kendileri görsünler"

"50 SENE SONRA ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRIYORLAR" "Bence bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok, bu karar Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karar, bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş komisyon kurup inceleyelim. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar" REKLAM

"BU KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" "Bunu şöyle algılıyorum, bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler, yine federasyon yetkileri onların bilgisine hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok? Neyi inceleyeceğiz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırmış, ona benziyor"

"TAHKİM KARARLARI GERİ DÖNÜLMEZ" "Geçmişte alınan bu karara tahkim incelemiş, karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Aklına gelen herkes federasyonun önüne gidecek şimdi. O zaman federasyon ne işe yarıyor?. Geçmişte bu kararı alan TFF'nin yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemedi mi, bugün tekrar incelemeye gerek duyuldu"

"ÇOK YANLIŞ BİR KARAR" "Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kuralım inceleyelim diyecek. Federasyona tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söyleyenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler" REKLAM

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ Fenerbahçe'den bu açıklamalara yanıt gelirken şu ifadeler kullanıldı: "Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF’ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na ne başvurusu olmuştur ne de ‘OLMAYAN’ bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."