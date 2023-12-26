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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Dursun Çakır'dan 'Seçki' sergisi

        Dursun Çakır'dan 'Seçki' sergisi

        Koleksiyoner Dursun Çakır'ın Seçki adlı karma sergisi 31 Aralık tarihine kadar sanatseverleri bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:05
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        Dursun Çakır'dan 'Seçki' sergisi
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        Koleksiyoner Dursun Çakır'ın Gonca Kopuz, Kadir Akorak, Mustafa Karyağdı, Nihan Yardımcı Çetinkaya, Seydi Murat Koç, Yiğit Yazıcı ve heyketıraş Yanni Souvatoglou gibi değerli sanatçıların eserlerinin yer aldığı Seçki adlı karma sergisi açıldı.

        Sergi, Maslak Ata Plaza Üst Kat Galeri'de sanatseverlerinin beğenisine sunuldu.

        Seçki, 31 Aralık tarihine kadar 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

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        #dursun çakır
        #haberler
        #SEÇKİ
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