Dursun Çakır'dan 'Seçki' sergisi
Koleksiyoner Dursun Çakır'ın Seçki adlı karma sergisi 31 Aralık tarihine kadar sanatseverleri bekliyor
Giriş: 26.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:05
Koleksiyoner Dursun Çakır'ın Gonca Kopuz, Kadir Akorak, Mustafa Karyağdı, Nihan Yardımcı Çetinkaya, Seydi Murat Koç, Yiğit Yazıcı ve heyketıraş Yanni Souvatoglou gibi değerli sanatçıların eserlerinin yer aldığı Seçki adlı karma sergisi açıldı.
Sergi, Maslak Ata Plaza Üst Kat Galeri'de sanatseverlerinin beğenisine sunuldu.
Seçki, 31 Aralık tarihine kadar 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.