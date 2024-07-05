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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp sürükledi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp sürükledi!

        İstanbul Ümraniye'de, denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, kaçmaya çalışırken kendisini engellemek isteyen polis memuruna çarparak metrelerce sürükledi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:55
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        O an kamerada! Polise çarpıp sürükledi!
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        İstanbul'da olay, 3 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı.

        İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan bir kişi, denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

        POLİS MEMURUNU METRELERCE SÜRÜKLEDİ

        İHA'da yer alan habere göre denetim yapan bir polis memurunun ise şüphelinin kaçmasını engellemek için aracı tuttuğu sırada şüpheli gaza basarak polis memurunu metrelerce sürükledi.

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        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu hastaneye kaldırırken, polisin metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "MEMUR BEY HASTANEYE KALDIRILDI"

        Olayı gören mahalle sakinlerinden Faruk Can, "Ses nedeniyle dışarıya çıktık. Memur beyin yerde yattığını gördük. Daha sonra ekipler de geldi. Arabaya müdahale ederken memur beyi benim aracıma çarpıp düşürmeye çalışmış. Memur bey yaralı, hastaneye kaldırıldı" dedi.

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        #istanbul
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