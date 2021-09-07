Dünyayı saran koronavirüs, bu köye giremedi!

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel tabloda, yüzde 87´lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Amasya´nın Taşova ilçesinin Gökpınar köyünde alınan önlemlerle, bu zamana kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. 32 haneli, 50 nüfuslu köy `mavi köy´ olarak biliniyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu köyde yaşayanlar, aşılarını tam olarak yaptırıp, koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.
"BİZİM KÖYÜMÜZDE ALLAH´A ŞÜKÜR YOK"
Köylülerden Beyhan Ezgi, "İstanbul´da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul´da koronavirüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah´a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, `İstanbul´dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın´ diye uyarılarda bulundu" dedi.
"3 DOZ AŞIMI DA OLDUM"
Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker, "Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah´a şükür bizim köyümüze koronavirüs olmadı" diye konuştu.
"ŞU ZAMANA KADAR KÖYÜMÜZDE VAKA GÖRÜLMEDİ"
Herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, "Pandeminin ilk döneminde kaymakamlığımız bize maske verdi, bizler her hafta maske dağıttık. Daha sonra İstanbul´dan gelen vatandaşlarımızı uyardık, 10-14 gün karantinada kalmalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedik. Her hafta pazar günü halkımızın ateşini ölçtük. Bu şekilde virüsü kontrol altında tuttuk ve başarılı olduk, şu zamana kadar köyümüzde vaka görülmedi. Yakın köylerimizde virüsten ölenlerin cenazeleri oldu, onlara bile gidemedik. Şu an aşı noktasında da iyi durumdayız. Şu an köyümüzde sadece bir kişi aşı olmadı, o da Taşova´ya gidince aşısını olacak. Herkesin aşı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Necdet Genç de, "Aşı oldum, rahatladım, hanım da aşısını oldu. Şimdi bizim evde aşı olmayan kimse yok" dedi.
Her zaman dikkatli davrandıklarını ifade eden Celal Ergül ise, "Özellikle mesafe kurallarına dikkat ettik. Kış ayında bile bol bol evimizi havalandırdık. Köyümüzün de havası güzel" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!