İnsanoğlunun en çok, ürettiği eserlerle anılıyor olması çağlar boyunca o dönemlerde yapılmış ve yıllar sonra bile insanı hayretler içerisinde bırakacak kadar parmak uçuklattıran eserler üretmesine neden olmuştur. Çağlar öncesinde bu kadar teknolojik gelişim ve ilerleme olmamasına rağmen bu eserleri ortaya çıkarmak oldukça şaşırtıcı ve olağanüstü geliyor insana. Bu eserlerin çoğu çağlar boyunca birçok doğal felaketten etkilenmiş ve ayakta kalamayarak yok olmuştur. Ancak bir tanesi Keops Piramidi günümüze kadar gelebilmiş tek eserdir.

Özellikle tarihçiler bu eserlerin araştırmasını yaparak çağlar boyunca ayakta kalan birçok eser arasında dünyada en iyisi ve harika olanı hangisi olduğuna dair kafa yorarak ‘’Dünyanın Yedi Harikası’’ olarak belirlemişler. Dünyanın yedi harikası eserini M.Ö 5. yüzyılda Heredot yayımlamaya çalışmış ancak başarı gösterememiştir. M.Ö ikinci yüzyılda Antipatros ‘’Dünyanın Yedi Harikası’’ adı altında tarihi bir eser yaratarak günümüze dek ulaşmasını sağlamıştır. Bu eserlerin o yıllarda nasıl bir teknik ve insan gücüyle yapıldığı gerçekten insanı hayretlere düşüren bir düşünceye sokuyor.

Dünyanın Yedi Harikası

İskenderiye Feneri

Bodrum (Halikarnas) Mozolesi

Keops Piramidi

Artemis Tapınağı

Babil’in Asma Bahçeleri

İskenderiye Feneri

Rodos Heykeli

Dünyanın yedi harikası olan eserleri hakkında biraz bilgi sahibi olalım ve bu eserleri tanıyalım. Bu eserler günümüze değin gelmese dahi o dönemlerdeki ihtişamı hakkında bilerek onları hayal etme şansımız olabilir.

Babil'in Asma Bahçeleri

Babil kralı Nebukadnezar karısı için M.Ö 605 yıllarında yaptırıldığı söylenen Babil Asma Bahçeleri; Mezopotamya çölünde bir anlamda sanal bir dünya yaratmış. Çeşitli canlı ağaç türleri, yapay oluşturulmuş dağlar, birçok bitki ve birçok akarsu olan bahçe olarak yaptırıldığı söylenmektedir. Bu bahçenin yapılmasının amacı; Kral Nebukadnezar’ın karısı olan Semiramis’in çöl sıcaklığından bunalması nedeniyle serinlemesi ve ferahlaması için hediye olarak yaptırıldığı söylenen rivayetlerdir. 80km uzunluğunda, 24m genişliğinde ve 97 metre yüksekliğinde bir yapı olarak inşa edildiği söylenmektedir.

O dönemlerin Yunan coğrafyacısı olan Strabo Babil Asma Bahçelerini şu şekilde anlatmış. “Bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat nehrinden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu’’

Babil Asma Bahçelerinin günümüze kadar gelebilen kalıntıları yoktur ancak bazı arkeolog kazılarda ortaya çıkan Babil sarayı kuzeydoğu yönünde bulunan tonoz ve temeller ile bu kanıyı ortaya çıkarmışlardır.

Keops Piramidi

Birçok kaynakta Mısır piramitlerinin tümü yedi harikanın içerisinde olduğunu söylese de asıl Keops Piramidi Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak liste içerisinde yer almaktadır. Günümüze kadar yıkılmadan ayakta kalan tek eser olması önem taşımaktadır. Mısır’ın başkenti olan Kahire’nin Giza yaylası içerisinde yer alır. Ayrıca yedi harika içerisinde yer alan eserlerin arasında en eski olan yapılardan birisidir. Keops Piramidi; M.Ö 2560 yıllarında Firavun Khufu (Keops) tarafından yaptırılarak 22 yıl süren bir zaman içerisinde tamamlanmıştır. Keops Piramidi diğer piramitlerle aynı şekilde Mısır firavununun kabri şeklinde kullanılması için inşa edilmiştir. Keops Piramidi; 229 metre genişliğine, 145,75metre yüksekliğe ve 51° ile %0,1 hata oranına sahip bir yapı olarak yapılmıştır. Firavuna ait olan oda; taban kısmından 40 metre yüksek ve tepe kısmından 100 metre aşağıda yer almaktadır. Arkeologlar; bu piramidi yapmak için 100.000 işçi çalışarak inşası içinde aynı işçi sayısıyla 2 ton olan ve 2 milyon 300 bin olan taşları da üst üste dizmek için komple bir çalışma gerçekleştirdiklerini söylemişlerdir. Bu kadar tonlarca ağır taşların üst üste o zamanki koşullarda nasıl dizildiği muamma olsa da çamurdan oluşturulabilecek bir rampa ile çıkarıldığı tahminleri yürütülmüştür. Keops Piramidinin yapımından itibaren 4300 yıl geçmiş ve dünyanın en yüksek yapısı olarak hala tek olması ile yer almaktadır.

Zeus Heykeli

Zeus heykeli; ‘2Tanrıların Kralı Zeus’’ adına M.Ö456 yılında yapılmıştır. Bu heykel o dönemlerde Zeus adına yapılan olimpiyatlar oyunları o dönemlerde Olimpos kentinde Yunanlılar tarafından ilgiyle izlenen yarışmalar olarak anılmaktadır.İşte bu olimpiyatlarda önemin daha fazla gösterilmesi adına Tanrıların Kralı Zeus için bu tapınağın yapılmasını halkı Zeus için istemiştir. Elisli Lisbon tarafından tapınak yapılmış ve sonrasında batı ucuna Phidas Zeus heykelinin yapılmasını sağlamıştır.12 metre ve 7 metre genişliğinde olan bu heykel özenli bir şekilde tahtına oturur şekilde inşa edilmiştir. Sol elinde bir asa ile sağ elinde zafer Tanrıçası Nike bulunmaktadır. Tahtın üst kısmın da Yunan Tanrılarının mistik hayvan figürleri ile sfenksler vardır. Heykelin derisinin fildişinden yapıldığı ve saçları, sakalı ile elbisesi ise altından yapıldığı belirtilmektedir. M.S 255 yıllarında Theodosius olimpiyatları durdurmuş ve Yunanlılar tarafından heykel İstanbul’a taşınmış ve bir yangın sonucunda M.S 462 yılında ortadan kalkmıştır.

Artemis Tapınağı

M.Ö 550 yıllarında Tanrıça Artemis adına Lidya kralı olan Croseus tarafından Yunan mimarı olan Chersiphron tarafınca tasarlanarak o dönemde ünlü olan heykeltıraşlara yaptırılmıştır. Bronz heykellerle süslü olarak yapılan bu tapınak tamamı mermer olarak inşa edilmiştir. Tapınak dini bir amaçla kullanılmasının yanı sıra ticari olarak da kullanım içerisinde olmuştur. 45 metre genişliğe ve 90 metre yüksekliğe sahip olan Artemis tapınağı 200 yıl sonra adını ölümsüzleştirmek gibi bir nedenle Herosteamus adlı biri tarafından yakılarak yok edilmiştir. O gece doğan Büyük İskender bunu öğrenince onarılmasına istemesine rağmen kabul edilmemiş ve ömrü yettiğince bunu yapmaya çalışmış ve onarılmasını sağlamıştır. Ancak bir yangın sonunda sütunları kalarak M.S 262 yılında yanmıştır.

İskenderiye Feneri

M.Ö 290 yıllarında Büyük İskender tarafından yapılması sağlanan ve gemicilere yön vermek ve güvenliğini sağlamak üzere, 166 metre yüksekliğinde inşa edilen İskenderiye Feneri Mısır’da kıyı kenti olan Pharos adasında beyaz mermerden yaptırılmış bir eserdir. Bu fenerin en önemli özelliği olan gündüz dahi gün ışığını denize yansıtıyor olması Yunanlı tüccar olan Sostratus tarafınca finanse edilmiş bir özelliğidir. 10.yüzyılda doğal afetler nedeni ile orta kısmı kalsa da 15. Yüzyılda tamamı yok olmuştur.

Rodos Heykeli

Güneş Tanrısı olan Helios adına M.Ö 282 yıllarında Rodoslular tarafından yaptırılmıştır. Elinde bir meşale tutan Rodos heykeli 12 da tamamlanmıştır. Bir parmağı bile iki insan büyüklüğüne bedel olan heykel oldukça büyüktür. 32 metre yüksekliğe sahip olan heykel; Makedonya Kralı Demetrios ile yapılan savaşı kazanan Rodoslular zafer anıtı olarak inşa etmişlerdir. Bu heykelin koruyucu gücü olduğuna inanan Rodoslular; her yıl dört atlıdan oluşan bir araba atarak Helios’un bu arabayla dolaşması ile insanları gözetlediğine inanmışlardır. Dünyanın yedi harikası arasında yer alan Rodos Heykeli; birlik v beraberliğin simgesi olarak adlandırılmış ve 56 yıl süresince ayakta kalmış ama bir deprem sonucu yıkılmıştır. Söylentiye göre heykel bir ayağı kırılarak yıkılı vaziyette 900 yıl kalmış 654 yıllarında da Araplar Rodos’u işgal altına alınca Suriyeli bir Yahudi’ye satılarak Suriye’ye gitmiştir.

Halikarnas (Bodrum) Mozolesi

Kral Mausollos için kız kardeşi Pythea ve karısı tarafından kral için yaptırıldığı söylenen mozole; o zamanki Halicarnassus da yaptırılmış. 30 metre genişliğe, 45 metre yüksekliğe ve 25 metre uzunlukta olan mozolenin en tepesinde; zaferi simgelemiş olan dört atlıya sahip bir savaş arabası ile arabanın üzerinde bulunan Kral Mausollos ile karısının heykeli bulunmaktaymış. 16. Yüzyıla kadar korunarak kalan mozole Haçlı seferleri sırasında St.John şövalyelerinin savaş için kullanılmak üzere şu anda mevcut olan Bodrum Kalesini yapmak için mozolenin taşlarını kullanarak kalenin inşasında kullanarak ortadan kaldırılmasını sağlamışlar.