Dünyanın yaşayan en uzun insanından aşı itirafı!

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan 2 metre 51 santimetre boyu ile dünyanın en uzun adamı unvanına sahip olan Sultan Kösen'den koronavirüs aşısı itirafı geldi. Hastalığı ağır geçirdiğini anlatan Kösen, doktorundan boyu ve kilosundan ötürü 5 doz aşı yapılmasını istediğini söyledi.
"ÇOK SIKINTILI GÜNLER GEÇİRDİM"
Kösen, "Koronavirüse yakalandım ve çok sıkıntılı günler geçirdim. Hastanede 5 gün yoğun bakımda, 5 gün de normal odada tedavi gördüm. 15 gün evde karantina altında kaldım" dedi.
"İki doz BioNTech aşımı oldum" diyen Kösen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktora boy ve kilomdan dolayı bana 5 doz aşı yapılması gerektiğini söyledim. Doktor bunun üzerine 'Hele dur. Sana 5 doz yaparsak bütün toplumun hakkını yemiş oluruz. Tüm toplum olarak hepimiz aşı olalım kalırsa sonra yaparız' dedi. Hastalandığımda çok ateşim vardı. Nefes darlığı yaşadım. Tüm vücudum titriyordu. Yanıyordum adeta, kuru bir öksürük vardı. Temenni ediyorum en kısa sürede bu beladan kurtuluruz."
"DÜNYA KÜLTÜR ELÇİSİYİM"
Kösen, sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar 127 ülkeye gittim ülkemi ve doğduğum kent Mardin'i tanıtmaya çalıştım. İnşallah eskisi gibi tanıtıma devam ederiz. Ben, 'Dünya kültür elçisiyim" dedi.
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