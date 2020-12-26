AA

BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin, "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk." dedi.

Şahin, "TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Uğur Şahin, "Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç sakınca görülmesin." dedi.