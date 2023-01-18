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Haberler Dünya Dünyanın en yaşlı insanı olan Fransız rahibe Randon, 118 yaşında hayatını kaybetti - Dünya haberleri

Dünyanın en yaşlı insanı olan Fransız rahibe Randon, 118 yaşında hayatını kaybetti

"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan 1904 doğumlu, 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon hayatını kaybetti.

Giriş: 18.01.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyanın en yaşlı insanı olan Fransız rahibe Randon, 118 yaşında hayatını kaybetti - Dünya haberleri
AA

Dünyanın en yaşlı insanı olan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Randon’ın kaldığı Fransa’nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, “Duayen hemşire Andre” olarak da anılan Rahibe Randon’un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.

Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.

Fotoğraf: AA

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