382 GÜN SONUNDA BİR DİLİM EKMEK, YUMURTA VE KAHVE İLE KAHVALTI YAPTI
382 günlük açlığının ardından bir dilim yağlı ekmek, bir haşlanmış yumurta ve bir fincan kahve ile kahvaltı yaptı. Barbieri yemeğinden çok zevk aldığını ve çok tok olduğunu belirtti.
O dönemde bu konuyla ilgili araştırmacılar çalışma yayınladı. Bu çalışmaya göre 117 günlük bir açlık süresi obezite için etkili bir tedaviydi. Fakat, bu araştırmaya tabi tutulan insanların bir kısmı bu süreyi tamamlayabildi. Yeniden yeme dönemlerinde ise ölümler meydana geldi.
1970'li yıllarda bu yöntemin ölüm oranını artırdığına karar verildi ve uygulanmaktan vazgeçildi.
Kaynak: The Telegraph