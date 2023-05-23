YÖNTEM İLERLEYEN DÖNEMLERDE UYGULANMADI

Barbieri açlığı boyunca çoğu zaman evde kaldı. Kalan zamanında ise hastaneye gitti ve doktorların gerekli gördüğü testleri yaptırdı. Doktorlar Barbieri sürekli gözlem altında tuttu. Çünkü bu tarz uzun süreli açlık diyetlerinde belgelenmiş birden çok açlıktan ölüm vakası vardı.

Bu ölüm vakaları Barbieri gibi kilo vermeye çalışırken gerçekleşmişti. Açlık sırasında 2 kişi kalp yetmezliğinden, bir kişi ince bağırsak tıkanıklığından, 2 kişi de açlığın bitiminden sonra tekrar beslenme (re-feeding) sendromundan hayatını kaybetmişti.